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#ليبيا_الآن| يقيم المسرح الوطني #مصراتة، اليوم الثلاثاء، برعاية مكتب الهيئة ال…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| يقيم المسرح الوطني #مصراتة، اليوم الثلاثاء، برعاية مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة، مسرحية الأقنعة، بمقر المسرح الوطني، ضمن إختتام الورشة التدريبية المسرحية بمجال التمثيل المسرحي، تحت شعار دورة الفنان المرحوم المبروك المجعوك.




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