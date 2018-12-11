ليبيا_الآن| يقيم المسرح الوطني #مصراتة، اليوم الثلاثاء، برعاية مكتب الهيئة ال…

#ليبيا_الآن| يقيم المسرح الوطني #مصراتة، اليوم الثلاثاء، برعاية مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة، مسرحية الأقنعة، بمقر المسرح الوطني، ضمن إختتام الورشة التدريبية المسرحية بمجال التمثيل المسرحي، تحت شعار دورة الفنان المرحوم المبروك المجعوك.
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