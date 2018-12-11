ليبيا_الآن| بحثت إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، اليوم الث…

#ليبيا_الآن| بحثت إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، اليوم الثلاثاء، وفريق العمل التابع لمؤسسة أرض الإنسان TDH، نوع النشاط الذي تقوم به المؤسسة، ومصادر تمويل المنظمة، واحتياجات المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء، وآلية عمل المؤسسة.







