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#ليبيا_الآن| بحثت إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، اليوم الث…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحثت إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، اليوم الثلاثاء، وفريق العمل التابع لمؤسسة أرض الإنسان TDH، نوع النشاط الذي تقوم به المؤسسة، ومصادر تمويل المنظمة، واحتياجات المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء، وآلية عمل المؤسسة.




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