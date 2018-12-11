#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفيرة #فرنسا #لدى #ليبيا بياتريس دوهيلين. وأشار المشري أن يوم 10 ديسمبر كان اليوم المحدد بحسب إعلان #باريس لإجراء انتخابات جديدة في ليبيا، مبديًا أسفه من عدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان.



