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#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفيرة #فرنسا #لدى …

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفيرة #فرنسا #لدى #ليبيا بياتريس دوهيلين. وأشار المشري أن يوم 10 ديسمبر كان اليوم المحدد بحسب إعلان #باريس لإجراء انتخابات جديدة في ليبيا، مبديًا أسفه من عدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان.


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