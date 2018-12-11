#ليبيا_الآن | مجلس النواب الليبي يُصدر بيانًا بشأن الوفاء بالاستحقاقات الوطنية، وآخر المستجدات السياسية في #ليبيا.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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