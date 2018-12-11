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#طفل يتحدى #الآلة الحاسبة ويذهل الجميع إعداد: #فادي_سعادات

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#طفل يتحدى #الآلة الحاسبة ويذهل الجميع
إعداد: #فادي_سعادات

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قناة الان

قناة الان

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