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#ليبياـالآن| أتلف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 180 صندوق حليب #فرنسي الصن…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أتلف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 180 صندوق حليب #فرنسي الصنع، كانت قادمة في شحنة من #طرابلس، باتجاه #الزاوية.

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