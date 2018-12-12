ليبياـالآن| أتلف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 180 صندوق حليب #فرنسي الصن…

#ليبياـالآن| أتلف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 180 صندوق حليب #فرنسي الصنع، كانت قادمة في شحنة من #طرابلس، باتجاه #الزاوية.
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