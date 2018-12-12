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#ليبياـالآن| محللون: ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 1%، بسبب تعطل صادرات النفط في…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| محللون: ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 1%، بسبب تعطل صادرات النفط في #ليبيا بعد سيطرة مسلحون على حقل الشرارة النفطي.

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قناة الان

قناة الان

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