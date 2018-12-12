#ليبياـالآن| محللون: ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 1%، بسبب تعطل صادرات النفط في #ليبيا بعد سيطرة مسلحون على حقل الشرارة النفطي.
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