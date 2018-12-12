ليبياـالآن| أدانت إدارة التّوجيه المعنوي ،بالقيادة العامة للجيش #الليبي، تصفي…

#ليبياـالآن| أدانت إدارة التّوجيه المعنوي ،بالقيادة العامة للجيش #الليبي، تصفية ٦ مواطنين من الفقهاء على يد تنظيم #داعش الإرهابي، والذين تم اختطافهم في هجوم نفذه التنظيم نهاية شهر أكتوبر الماضي. وشدد الإدارة في بيان لها أن الجيش ماض في طريقه في تأمين الجنوب ودحر الإرهاب منه.