#ليبيا_الآن| بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر، نشارككم بقول عيسى بن عمر النحوي، وقد سقط عن دابته، فأجتمع الناس حوله

فقال : مالكم تكأكأتم علىّ كتكأكئكم على ذي جنه افرنقعوا

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