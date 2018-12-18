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#ليبيا_الآن| بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر، نشارككم بقول عيسى بن…

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر، نشارككم بقول عيسى بن عمر النحوي، وقد سقط عن دابته، فأجتمع الناس حوله
فقال : مالكم تكأكأتم علىّ كتكأكئكم على ذي جنه افرنقعوا
شاركونا بنصوصكم المفضلة في اللغة العربية.

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