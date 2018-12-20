من هم ضحايا الأبتزاز الإلكتروني؟ #مباشر_مع_رويدة
تعليقات
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يامبروكه كيف حالك اليوم
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السبب في ثقافة المجتمع والشباب خاصة
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Ahmed Adile
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صحتي كلامك فعلا صاير
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مساء خير الموضوع ما ليهش حل
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والله ما عندك علاقة بالانوثة زي الراجل
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يعتمد على الأخلاقيات والعبت بالتكنولوجيا
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مساء خيرات
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قولي الحق صاير معاك زي المواقف هذي
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مشي امورك كسكسي ولحم راس
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خيرك تقول قاعده في حلاق🙄
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هههههههه خلينا في موضوعنا اخت رويدة الحلول ماهي
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like your haircut 👍
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سبب احتلال فلسطين من قبل اسرائيل انتي وراه هههه
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خاطري نعرف النسب والاعداد هذي من وين تجيبي فيهن
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طالعه بهالشكل ماك خايفة م البشر ولا من ربك ؟؟؟
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#تزايد جرائم الابتزاز الإلكتروني سواء كانت عاطفية أو مادية مُوقعةً في شراكها الأبناء والفتيات ضحايا مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال، لاسيما في ظل الانفتاح الذي يشهده المجتمع وسط ما نشهده من اتساع في رقعة مواقع التواصل الاجتماعي واستحداث المزيد من هذه «المسميات الذكية» بشكل متلاحق، إذ إن تطور التقنية الحديثة ونشر البيانات الشخصية تعتبر أهم عوامل الوقوع في فخ الابتزاز، في الوقت الذي يفاقم غياب الرقابة المشكلة، والأمور تزداد تعقيداً حين تصبح الفتيات الأكثر عرضة كضحايا سهلة لمثل هذه الجرائم المعقدة.
شن توافقي الرأي
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بارك فيك أختي فعلا يديروا فيه الشباب وخاصة الابتزاز
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صح
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انت قلت نسبة ابتزاز الشباب اكثر
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انتي مطلقة
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حقه رويدا القصة مش حلوة
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بالله شن ؟ .. حتى البنات الله الله ..
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انتي شوفي الوقت والموضوع الذي يعكس قابلية للناس ويكون له اجابه عريضة انتي تحكي في دي خالتك
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تكلمي ع الحلول ماهي
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