ليبيا_الآن | #فيديو | عميد بلدية #سرت مختار المعداني منزل عبدالسلام جلول وال…



#ليبيا_الآن | #فيديو | عميد بلدية #سرت مختار المعداني منزل عبدالسلام جلول والد المريضة حنان، معلنًا بأن البلدية ستساعدها، ومطالبًا المجلس الرئاسي وحكومة الصحة بمساعدتها.