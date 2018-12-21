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#ليبيا_الآن | #فيديو | تتابع لجنة الأزمة #سوق_الجمعة، بالتعاون مع الحرس البلد…

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#ليبيا_الآن | #فيديو | تتابع لجنة الأزمة #سوق_الجمعة، بالتعاون مع الحرس البلدي سوق الجمعة والمباحث العامة #طرابلس، حملات إزالة التعديات على الفضاء العام، عبر إزالة اللافتات المخالفة المتواجدة وسط الشارع.

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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • حتى لافتات الأعلاناات الكبيرة , ولازم تكون في رقابة للأعلانات
    وأغسلوا سياراتكم ,,!!!! والحكاية غبرة ماتاخدش منكم ساعة نهار أنت وياه ,, !!!!

    رد

  • حتى لافتات الأعلاناات الكبيرة , ولازم تكون في رقابة للأعلانات
    وأغسلوا سياراتكم ,,!!!! والحكاية غبرة ماتاخدش منكم ساعة نهار أنت وياه ,, !!!!
    والتراب بين الرصيف لازم تنحوه ..وإسقوا النخل في الرصيف كل يومين … خلى تبان النظافة والأحتكاك.

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  • صناديق القمامة أكرمكم الله , ما تحطوهمش عالطريق العام , شوفوا طريقة مناسبة توزعوا بيها الصناديق بحيث تكون بعيدة عالمسطحات الخضراء والغرس الطبيعي…موفقين بعون الله

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