ليبيا_الآن | #فيديو | تتابع لجنة الأزمة #سوق_الجمعة، بالتعاون مع الحرس البلد…

#ليبيا_الآن | #فيديو | تتابع لجنة الأزمة #سوق_الجمعة، بالتعاون مع الحرس البلدي سوق الجمعة والمباحث العامة #طرابلس، حملات إزالة التعديات على الفضاء العام، عبر إزالة اللافتات المخالفة المتواجدة وسط الشارع.
تعليقات
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حتى لافتات الأعلاناات الكبيرة , ولازم تكون في رقابة للأعلانات
وأغسلوا سياراتكم ,,!!!! والحكاية غبرة ماتاخدش منكم ساعة نهار أنت وياه ,, !!!!
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حتى لافتات الأعلاناات الكبيرة , ولازم تكون في رقابة للأعلانات
وأغسلوا سياراتكم ,,!!!! والحكاية غبرة ماتاخدش منكم ساعة نهار أنت وياه ,, !!!!
والتراب بين الرصيف لازم تنحوه ..وإسقوا النخل في الرصيف كل يومين … خلى تبان النظافة والأحتكاك.
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صناديق القمامة أكرمكم الله , ما تحطوهمش عالطريق العام , شوفوا طريقة مناسبة توزعوا بيها الصناديق بحيث تكون بعيدة عالمسطحات الخضراء والغرس الطبيعي…موفقين بعون الله
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youtube.com/watch?v=4NYGK1z9W5o
.youtube.com/watch?v=AHGqL1c4A_I
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