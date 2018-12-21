ليبيا_الآن | #فيديو | تتابع لجنة الأزمة #سوق_الجمعة، بالتعاون مع الحرس البلد…



#ليبيا_الآن | #فيديو | تتابع لجنة الأزمة #سوق_الجمعة، بالتعاون مع الحرس البلدي سوق الجمعة والمباحث العامة #طرابلس، حملات إزالة التعديات على الفضاء العام، عبر إزالة اللافتات المخالفة المتواجدة وسط الشارع.