ليبيا_الآن| باشرت بلدية #أبوسليم اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثالثة لتعبيد ال…

#ليبيا_الآن| باشرت بلدية #أبوسليم اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثالثة لتعبيد الطريق المستحدث لحل مختنق الإشارة الضوئية طريق المطار، بوضع الطبقة الثانية من الأسفلت، وذلك وفق الخطة الزمنية لمكتب المشروعات بالبلدية، ومهندسي مصلحة الطرق والجسور المتابعين لهذه الأعمال.
تعليقات
-
تحية لمن يصنعون الحياة
-
بالتوفيق ان شاء الله
-
فك الاختناق ليس بتوسيع طريق المطار .
بفتح وتوسيع المنافد الاخرى الموازية لطريق المطار مثل طريق مشروع الهضبة وطريق الخلة وطريق عين زارة وطريق ولي العهد وطريق السلخانة وطريق السواني وطريق مقبرة سيدي حسين وطريق وغيرها…………… . وبعدين الاشارة الضوئية لطريق المطار تبي كوبري عاجل لانه يؤدي من والى مطار طرابلس العالمي الذي سيفتتح قريبا.
أضف تعليقـك