ليبيا_الآن| باشرت بلدية #أبوسليم اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثالثة لتعبيد ال…

#ليبيا_الآن| باشرت بلدية #أبوسليم اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثالثة لتعبيد الطريق المستحدث لحل مختنق الإشارة الضوئية طريق المطار، بوضع الطبقة الثانية من الأسفلت، وذلك وفق الخطة الزمنية لمكتب المشروعات بالبلدية، ومهندسي مصلحة الطرق والجسور المتابعين لهذه الأعمال.













