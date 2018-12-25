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#ليبيا_الآن| #عاجل| صرح وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، بعقد مؤتمرا صح…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| #عاجل| صرح وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، بعقد مؤتمرا صحفيا مع عدد من المسؤليين بالمجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 2:00 ظهراً، يوضح فيه ملابسات الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الخارجية #بطرابلس.

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