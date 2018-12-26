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#ليبياـالآن| أطلق مسلحون النار داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الجلاء للجراحة …

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أطلق مسلحون النار داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن حالة من الخوف والهلع في المستشفى. ولم تعرف هوية المسلحين وما هي دوافعهم.

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قناة الان

قناة الان

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تعليق

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نود افتذتكم ان الصورة ليست لمستشفى الجلاء للحوادث
    ومكتوب مستشفى الجلاء للوالدة وأمراض مساء
    شكرا

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