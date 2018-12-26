#ليبياـالآن| أطلق مسلحون النار داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن حالة من الخوف والهلع في المستشفى. ولم تعرف هوية المسلحين وما هي دوافعهم.