#ليبيا_الآن| بإعتقادكم هل الشعب الليبي هو شعب؟
#ليبيا_الآن| بإعتقادكم هل الشعب الليبي هو شعب؟
#ليبيا_الآن| بإعتقادكم هل الشعب الليبي هو شعب؟
#ليبيا_الآن| بإعتقادكم هل الشعب الليبي هو شعب؟
ليبيا_الآن| بإعتقادكم هل الشعب الليبي هو شعب؟
= وانت شن رأيك يابطل ؟
والله زى ماوصفت على السؤال
السابق عن العيوب فقط نسيت
وصف مهم يضاف بعدد 12 (شعب سلبي )بكل ما تعنيه الكلمه
فلا داعى للشرح والدليل واضح
وهنا أقول بوصف مختصر وأنا فرد
من أفراد هذا الشعب بأننا كاقطيع
الغنم بدون راعى وأنا آسف لأن
كلام الحق ( وجاع وجاع ) وإللى ماتشروه ينباع.
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