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#ليبيا_الآن| بإعتقادكم هل الشعب الليبي هو شعب؟

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بإعتقادكم هل الشعب الليبي هو شعب؟

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • والله زى ماوصفت على السؤال
    السابق عن العيوب فقط نسيت
    وصف مهم يضاف بعدد 12 (شعب سلبي )بكل ما تعنيه الكلمه
    فلا داعى للشرح والدليل واضح
    وهنا أقول بوصف مختصر وأنا فرد
    من أفراد هذا الشعب بأننا كاقطيع
    الغنم بدون راعى وأنا آسف لأن
    كلام الحق ( وجاع وجاع ) وإللى ماتشروه ينباع.

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