#ليبيا_الآن| بإعتقادكم ما هي الصفة السيئة الأكثر انتشاراً في المجتمع الليبي؟
#ليبيا_الآن| بإعتقادكم ما هي الصفة السيئة الأكثر انتشاراً في المجتمع الليبي؟
#ليبيا_الآن| بإعتقادكم ما هي الصفة السيئة الأكثر انتشاراً في المجتمع الليبي؟
#ليبيا_الآن| بإعتقادكم ما هي الصفة السيئة الأكثر انتشاراً في المجتمع الليبي؟
#ليبيا_الآن| بإعتقادكم ما هي الصفة السيئة الأكثر انتشاراً في المجتمع الليبي؟
= : المجتمع الليبي خالي من الصفات السيئة ؟ إلا وجودكم ؟
ما هى الصيفة السيئة فى الليبين..؟
سؤال وجيه ،،،،،!!
شد عندك :-
1 كساحة الدماغ ( معزه لو طارو)
2 يدير مايبي ، يحب مايكره ..!!
3 صعب التفاهم معاه….!!
4يقطعلك كلامك….!! ☆
5 فتحت أى مشروع(مقهى )يدير
زيك وبجنبك….!!
6 إتوريه العين الحمر ( يرنيب )…!!
7 يخاف مايختشيش….!!
8 يقراء النقص….!!
9 حسود لما يلقاك ناجح….!!
10 يكابر (يعرف أنه مخطى ويعاند
11عنصرى (والدليل يصف الغرباء
شوف عقاب اتشادى عبد/عقاب
تونسي / عقاب فوال مصرى….!!
☆،( 4) يقطعلك الكلام فى نصف
الموضوع…..!!
قالك : – مره واحد تونسي يشكر فى
الليبين أنتم طيبين وكرماء وشجعان مش كيفما إحنا، لكن فيكم عيب واحد ؛؛؛ صاحبنا قبل مالتونسي يكمل كلمة ( عيب واحد ) قص عليه وبنطه
شنهوا العيب…؟ رد عليه قاله هذي
( النطه ).
الصفة السيئة في مجتمعنا الليبي …
السلبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ,,,,يعني دائما ينظر للمظاهر السطحية ومايدركش الجوهر …
… يعني ما يقدمش معاك بقلب وينصرك حتى فكلمة الحق ..لكن يقلدك
…. وهاذي أنتشرت فالسنوات القليلة الماضية
…. وطبعاً ما أنتكلمش على أبطال الديجتل الجدد أهما …
… كلامي موجه للعقّال .. وهذا يسبب ضعف الشخصية وضياع الأحترام.
أضف تعليقـك