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#ليبيا_الآن| بإعتقادكم ما هي الصفة السيئة الأكثر انتشاراً في المجتمع الليبي؟

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بإعتقادكم ما هي الصفة السيئة الأكثر انتشاراً في المجتمع الليبي؟

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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • #ليبيا_الآن| بإعتقادكم ما هي الصفة السيئة الأكثر انتشاراً في المجتمع الليبي؟
    = : المجتمع الليبي خالي من الصفات السيئة ؟ إلا وجودكم ؟

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  • ما هى الصيفة السيئة فى الليبين..؟
    سؤال وجيه ،،،،،!!
    شد عندك :-
    1 كساحة الدماغ ( معزه لو طارو)
    2 يدير مايبي ، يحب مايكره ..!!
    3 صعب التفاهم معاه….!!
    4يقطعلك كلامك….!! ☆
    5 فتحت أى مشروع(مقهى )يدير
    زيك وبجنبك….!!
    6 إتوريه العين الحمر ( يرنيب )…!!
    7 يخاف مايختشيش….!!
    8 يقراء النقص….!!
    9 حسود لما يلقاك ناجح….!!
    10 يكابر (يعرف أنه مخطى ويعاند
    11عنصرى (والدليل يصف الغرباء
    شوف عقاب اتشادى عبد/عقاب
    تونسي / عقاب فوال مصرى….!!

    ☆،( 4) يقطعلك الكلام فى نصف
    الموضوع…..!!
    قالك : – مره واحد تونسي يشكر فى
    الليبين أنتم طيبين وكرماء وشجعان مش كيفما إحنا، لكن فيكم عيب واحد ؛؛؛ صاحبنا قبل مالتونسي يكمل كلمة ( عيب واحد ) قص عليه وبنطه
    شنهوا العيب…؟ رد عليه قاله هذي
    ( النطه ).

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  • الصفة السيئة في مجتمعنا الليبي …
    السلبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ,,,,يعني دائما ينظر للمظاهر السطحية ومايدركش الجوهر …
    … يعني ما يقدمش معاك بقلب وينصرك حتى فكلمة الحق ..لكن يقلدك
    …. وهاذي أنتشرت فالسنوات القليلة الماضية
    …. وطبعاً ما أنتكلمش على أبطال الديجتل الجدد أهما …
    … كلامي موجه للعقّال .. وهذا يسبب ضعف الشخصية وضياع الأحترام.

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