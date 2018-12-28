ليبيا_الآن | #فيديو | حان الآن موعد صلاة الظهر بحسب التوقيت الحلي لمدينة #طر…



#ليبيا_الآن | #فيديو | حان الآن موعد صلاة الظهر بحسب التوقيت الحلي لمدينة #طرابلس. إعلاء الآذان في المدينة القديمة طرابلس، وتحديداً في مسجد المفتي أو ما عُرف بمسجد قنابة.

تقبل الله صلاتكم وأجاب دعائكم، جمعة مباركة.