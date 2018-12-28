ليبيا_الآن | #فيديو | حان الآن موعد صلاة الظهر بحسب التوقيت الحلي لمدينة #طر…

#ليبيا_الآن | #فيديو | حان الآن موعد صلاة الظهر بحسب التوقيت الحلي لمدينة #طرابلس. إعلاء الآذان في المدينة القديمة طرابلس، وتحديداً في مسجد المفتي أو ما عُرف بمسجد قنابة.
تقبل الله صلاتكم وأجاب دعائكم، جمعة مباركة.
تعليقات
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اللهم تقبل منا ومنكم أجمعين ,
إلي نبي نقوله بالنسبة لبلدية طرابلس والمدينة القديمة , ضروري مكتب الأستشارات المعمارية الهندسية المحلية ــ يبعث فريق بحث ورفع الخرائط وصيانة الواجهات والأبواب للمنازل وتعبيد الطرق هندسيا على الطراز الأسلامي القديم ــ
ويكون إختيار فريق العمل متخصص وبمهارة وبعدد معين لايزيد عن عدد أصابع اليد.
ويتم العمل عليه حتى يكتمل وليس جزئياً .
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الطراز الهندسي الأسلامي الأبواب والنوافذ
أمثلة بسيطة للحرفيين
rotana.net/261441-2/
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