ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| تعرفوا إلى عدد الغارات التي نفذتها القوات #الأم…



#ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| تعرفوا إلى عدد الغارات التي نفذتها القوات #الأمريكية – #الأفريقية #أفريكوم ضد معاقل التنظيمات الإرهابية في #ليبيا منذ عام ٢٠١١.