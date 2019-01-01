ليبيا_الآن I اختتام فعاليات مشروع «خطوة» لدعم المرأة اقتصاديا في مدينة سبها. خ…

#ليبيا_الآن I اختتام فعاليات مشروع «خطوة» لدعم المرأة اقتصاديا في مدينة سبها.

ختتمت اليوم الإثنين بمدينة سبها، فعاليات برنامج «خطوة» الذي يهدف إلى دعم المرأة اقتصاديا وأشرف على تنظيمه الاتحاد النسائي بالجنوب بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في المدينة.

وقالت عضو الاتحاد النسائي بالجنوب خديجة الطاهر إن الهدف من برنامج «خطوة» هو دعم المرأة «بمشاريع اقتصادية بطريقة علمية وحديثة بحيث يكون لها أثر فى المجتمع من خلال مشاريع تقنية مثل التصوير والفن إلى جانب الخياطة والحلويات وغيرها من المشاريع التي تستطيع المرأة القيام بها واعتمادها على مواد خام محلية».