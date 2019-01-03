ليبيا_الآن I تراجع أسعار الدولار واليورو أمام الدينار تراجعت أسعار الدولار الأ…

#ليبيا_الآن I تراجع أسعار الدولار واليورو أمام الدينار

تراجعت أسعار الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في بداية تعاملات اليوم الخميس، إذ سجّل الدولار 4.380 دنانير بعدما تم تداوله أمس بسعر 4.410 دنانير.

وشهد اليورو أيضاً انخفاضا طفيفاً حيث بلغ سعره 5 دنانير، مُسجلاً خسارة قيمتها قرشين مُقارنة مع سعره أمس.

واستقر سعر كسر الذهب عند 130 دينار لعيار 18، وهو ذات السعر الذي تم تداوله به التجار أمس.