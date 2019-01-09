#ليبيا_الآن I فتحي باشاغا: تنظيم «داعش» موجود في طرابلس ويتحرك بكل حرية.

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أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أن تنظيم داعش «موجود في طرابلس وضواحيها»، مشيرًا إلى أن التنظيم الإرهابي «يتحرك بكل حرية». و أضاف «تنظيم داعش يتواجد في شكل خلايا صغيرة واستغل الفراغ الأمني وعدم وجود خطة أمنية، ويتحرك من حين لآخر بكل حرية».

ولفت وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا إلى أن «المجموعات الإرهابية يقودها كوادر مدربة وتملك خبرة كبيرة ومتعلمون، ولديهم جميع العلوم ولا يمكن مواجهتهم ببندقية ودبابة وأشخاص لم يتلقوا تدريبًا في كيفية مواجهة هذه الجماعات».