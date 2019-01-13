#ليبيا_الآن I ماذا تعرف عن المؤرخ والأديب “خليفة التليسي”؟

في مثل هذا اليوم من عام 2010 توفي المؤرخ والأديب الليبي الكبير “خليفة التليسي” عن عمر يناهز الـ80 عاما وفي جعبته أكثر من 45 مؤلفا في مواضيع مختلفة

ولد التليسي في 9 مايو عام 1930 وقد قام بتولي وظائف مهمة في وقت مبكر، حيث صار موظفا إداريا بمجلس النواب الليبي عام 1952، ثم أميناً عاماً له سنة 1962، فوزيراً للإعلام والثقافة من عام 1964 حتى 1967 (في حكومات محمود المنتصر، وحسين مازق، وعبد القادر البدري) ثم سفيراً لدى المغرب سنة 1968

توجه إلى إيطاليا العام 1960 في بعثة أدبية على نفقة اليونيسكو للتعرف على الأدب الإيطالي وكتابه المعاصرين، ليتحصل على دبلوم التعليم العام والدكتوراه الفخرية من جامعة نابولي