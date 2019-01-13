ليبيا_الآن I بومطاري يُناقش رفع مرتبات “أملاك الدولة” . . . ناقش وزير المالية…

#ليبيا_الآن I بومطاري يُناقش رفع مرتبات “أملاك الدولة”

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ناقش وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري مع رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة إمكانية الرفع من مرتبات العاملين وتوفير خدمات التأمين الطبي لهم.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية مع مسؤولي مصلحة أملاك الدولة لمتابعة سير العمل والاطلاع على الخطط المستقبلية للمصلحة.

وتطرق بومطاري خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصلحة إلى بعض الحلول التي من شأنها إيجاد حلول لتذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام تنفيذ خطط مصلحة الأملاك.

وكان بومطاري قد اجتمع الأسبوع الماضي مع مصلحة الجمارك في زيارة مماثلة ناقش خلالها آلية دعم فروع المصلحة ومراكز التفتيش التابعة لها في كافة المنافذ.