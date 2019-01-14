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#ليبيا_الآن I الأسعار تُخالف الدولار وتخنق المواطن . . . لم تتغير معاناة المواط…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I الأسعار تُخالف الدولار وتخنق المواطن
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لم تتغير معاناة المواطن من ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد حتى الأدوية، فالأسعار عندما بلغ سعر صرف الدولار بـ9 دنانير ظلّت عند مكانها بعد هبوط الدولار لنحو 4 دنانير.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يشكو المواطن في منطقتي رقدالين والجميل من غلاء الأدوية والمعدات الطبية رغم ارتفاع قيمة الدينار الليبي إلى الضعف أمام الدولار الأميركي.
بدورهم أعلن بعض أصحاب الصيدليات تخفيضا في سعر الأدوية وآخرون رفضوا بحجة أن ارتفاع الأسعار أساسا من الشركات الموردة.
ويرى بعض المواطنين أن سبب الارتفاع ليس أصحاب الأسواق بل الشركات والمحلات الرئيسية الكبيرة.

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تعليق

  • للاسف كلهم يستغلون المواطن المسكين حتى تنتفخ البطون لعدم وجود دولة تحميهم . الان في ليبيا حاميها حراميها . فعلا اسعار الادوية زادت بعد انخفاض سعر الدولار وهذا ما لمسته بنفسي . عصابات استغلال هذا هو الواقع المرير والحلقة المفرغة التي وصلنا ايها .

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