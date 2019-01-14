ليبيا_الآن I الجيش الوطني يحكم الخناق على إرهابيي درنة. . . . تصدت قوات الجيش …

#ليبيا_الآن I الجيش الوطني يحكم الخناق على إرهابيي درنة.

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تصدت قوات الجيش الوطني لمجموعة من الإرهابيين حاولت خلال اليومين الماضيين الهروب من مدينة درنة.

وأشار مصدر عسكري إلى التصدي لهذه المجموعة في محور المدينة القديمة مبينا بأن قوات الجيش الوطني ما زالت تواجه بقايا الإرهابيين في هذا المحور حيث تقدر المساحة التي توجد بها هذه البقايا بنحو 500 متر مربع فيما، ولا توجد في هذه المساحة شوارع رئيسية بل ضيقة مثل الأزقة وبهذا فإن المدرعات والسيارات الكبيرة لا تستطيع التوغل فيها.

وأضاف المصدر بأن عدد الإرهابيين المتحصنين فيها لا يتجاوز الـ100 إلا أن وجود قناصة تابعين لهم وتلغيم المكان عرقل تقدم قوات الجيش الوطني.