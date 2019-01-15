ليبيا_الآن I اعتداء على السفارة اللبنانية في ليبيا . . . . أقدم عدد من الشبان …

#ليبيا_الآن I اعتداء على السفارة اللبنانية في ليبيا

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أقدم عدد من الشبان الليبيين على مهاجمة السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب، والاعتداء عليها وتحطيم بعض محتوياتها، بحسب ما نقلت وسائل اعلام لبنانية.

وفي السياسة، طالب مجلس الدولة الليبي بتجميد العلاقات مع لبنان بسبب منع وفد ليبيا من المشاركة في القمة العربية الاقتصادية في بيروت.

وكان أنصار من تنظيم “أمل” اللبناني، الذي يتزعمه رئيس البرلمان نبيه بري، عمدوا الى نزع الأعلام الليبية من الشوارع المؤدية الى مقر المؤتمر الاقتصادي، معبرين عن رفضهم لمشاركة ليبيا في القمة المزمع عقدها في بيروت نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي التصعيد تجاه ليبيا، وسط جدل واسع في لبنان بين “أمل” والمجلس الإسلامي الشيعي من جهة، ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى، إذ ترفض الأولى حضور الوفد الليبي، بسبب “موقف السلطات الليبية من قضية الإمام موسى الصدر، وعدم تعاونها في الكشف عن تفاصيل هذه القضية”، بحسب ما تقول “أمل”.