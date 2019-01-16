#ليبيا_الآن I بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بشأن تجدد أعمال العنف و الاشتباكات في جنوب طرابلس.

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أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ إزاء تجدد اعمال العنف و الاشتباكات المسلحة بمنطقة مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به في بلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس مساء يوم أمس وصباح اليوم الأربعاء ، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة ، والتي تشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم في طرابلس ، إضافة إلى آثارها السلبية على الوضع الإنساني للسكان .

و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف والكيانات المسلح بالوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال ، وذلك التزامآ باتفاق وقف إطلاق النار و الهدنة الذي تم التواصل اليه في اتفاق الزاوية بتاريخ 4_سبتمبر _2018.م وإتفاق تثبيت وترسيخ وقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين بطرابلس الذي تم التأكيد عليه في اجتماع الزاوية الثاني .