#ليبيا_الآن I صورة وتعليق
#ليبيا_الآن I صورة وتعليق
الي يسمع يقول هالنوابغ وإلا العلماء الي تخرجوا من قمة آلبي آتش دي الامريكية ، هذا جو جديد في ليبيا جو ذوي راس المعلم ، ياريت غير تعاملوا ولديكم وأزواجكم زي ما تعاملوا في كمشة دكاترة عطوكم ورقة فبها اسمكم باش تفرحوا وتتكبروا عالناس وتقولوا على روحكم أنتم ارقى من المستوى البشري , قداش ما تعجبني البنت البدوية ألي تتحشم حتى قبل ما تسلم على والدها وامها وتلقاها في الحقل تخدم في الزرع ناشطة وتبتسم ومتواضعة للناس وهي اجمل وارقي من هالمتسلقين محبي المظاهر الاجتماعية والمادية والملحدات الي ياءلفوا فالكتب ويضخوا فالدجل والكذب والتفلسيف الزايد على الناس والطلبة والشباب على خاطر حفنة فلوس باس تشري بها ذمتها قدام رب العالمين ، لن تضروا الله شيءا ان شاء بدل قوما خيرا منكم ، فالعبرة فالأخلاق والعرف الليبي .
علاج للصورة
.youtube.com/watch?v=HpLiNARu39c
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