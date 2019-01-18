ليبيا_الآن I مقتل “أبو طلحة الليبي” القيادي بالقاعدة في سبها. . . . أعلن الجيش…

#ليبيا_الآن I مقتل “أبو طلحة الليبي” القيادي بالقاعدة في سبها.

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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، مقتل “أبو طلحة الليبي” القيادي الكبير في تنظيم القاعدة، خلال عملية نوعية بمنطقة سبها جنوب ليبيا.

وقُتل “أبو طلحة الليبي” بعد مداهمة منزل يقطنه برفقة عدد من المسلحين بمنطقة القرضة الشاطئ قرب سبها صباح اليوم.

واسم “أبو طلحة الليبي” المعروف أيضاً بـ”أبو طلحة الحسناوي”، هو عبدالمنعم سالم خليفة بلحاج، وقد ولد في 1971 في مدينة سبها بلبيبا.

قبضت عليه الأجهزة الأمنية الليبية عام 1996 برفقة مجموعة أخرى من المتطرفين، عند محاولتهم اغتيال معمر القذافي في براك الشاطئ.