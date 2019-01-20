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#ليبيا_الآن البشير: الوصول إلى #السلطة لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع أخبار ا…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#ليبيا_الآن البشير: الوصول إلى #السلطة لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع

أخبار الآن | أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات) قال الرئيس السوداني #عمر_البشير إن الوصول إلى السلطة لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع.

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