ليبيا_الآن I صدمة ليبية بعد العثور على جثة “سيفاو الضائع” . . . في إعلان شكّل …

#ليبيا_الآن I صدمة ليبية بعد العثور على جثة “سيفاو الضائع”

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في إعلان شكّل “صدمة ليبية” انعكست على منصات التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة، كشف مكتب مكافحة الجريمة المنظمة فرع جنزور، وفاة الطفل “سيفاو شيشنق عيسى أبودية” الذي فُقد من أمام مركز علاج التوحّد بمنطقة السراج في طرابلس منذ الـ7 من يناير الجاري.

وأوضح المكتب في بيان على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن فريق التحريات عثر على جثة الطفل داخل خزان مياه داخل إحدى مزارع منطقة السراج.

وتوجّه فريق التحري إلى المكان عقب ورود بلاغ من قبل صاحب المزرعة يُفيد بوجود جثة طفل مجهولة الهوية، ليتبيّن بعد ذلك أنها تعود للطفل سيفاو البالغ من العمر 10 سنوات.

وأشعل فقدان عائلة سيفاو لابنهم مواقع التواصل الاجتماعي بعد مُناشدة أهله لجميع سُكان المنطقة بالمُشاركة في عمليات البحث عنه بعد أن فُقد عقب خروجه من المركز.