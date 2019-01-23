#ليبيا_الآن | الجيش الليبي يطالب لبنان برد الاعتبار لليبيين في حادث العلم.

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طالب المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، الجانب اللبناني بردّ الاعتبار عن حادث إنزال العلم الليبي في قمة بيروت ورفع راية حركة أمل مكانه.