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#ليبيا_الآن | الجيش الليبي يطالب لبنان برد الاعتبار لليبيين في حادث العلم. . . …

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | الجيش الليبي يطالب لبنان برد الاعتبار لليبيين في حادث العلم.
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طالب المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، الجانب اللبناني بردّ الاعتبار عن حادث إنزال العلم الليبي في قمة بيروت ورفع راية حركة أمل مكانه.

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