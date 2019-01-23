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المسماري: نجحنا في القضاء على إرهابيين مطلوبين دولياً

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

المسماري: نجحنا في القضاء على إرهابيين مطلوبين دولياً

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • صفقة الأسلحة القادمة من تركيا لليبيا,,,!!!!
    تورط بعض الأردنيين في عملية الشحن لدول الساحل, بمعلومات من مصادر خليجية.

    .youtube.com/watch?v=peRonYS2G7Y

    رد

  • صفقة الأسلحة القادمة من تركيا لليبيا,,,!!!!
    تورط بعض الأردنيين في عملية الشحن لدول الساحل, بمعلومات من مصادر خليجية.

    .youtube.com/watch?v=7DRRLINw8CA

    رد

  • إحباط عملية تهريب اسلحة تركية مهربة من مطار مصراتة وبنينة في العاب الأطفال ,{ للحرم المكي في السعودية}
    تحية للقوات المسلحة السعودية.

    .youtube.com/watch?v=70yAbSrdlJI

    رد