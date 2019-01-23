المسماري: نجحنا في القضاء على إرهابيين مطلوبين دولياً

تعليقات
-
صفقة الأسلحة القادمة من تركيا لليبيا,,,!!!!
تورط بعض الأردنيين في عملية الشحن لدول الساحل, بمعلومات من مصادر خليجية.
.youtube.com/watch?v=peRonYS2G7Y
-
صفقة الأسلحة القادمة من تركيا لليبيا,,,!!!!
تورط بعض الأردنيين في عملية الشحن لدول الساحل, بمعلومات من مصادر خليجية.
.youtube.com/watch?v=7DRRLINw8CA
-
إحباط عملية تهريب اسلحة تركية مهربة من مطار مصراتة وبنينة في العاب الأطفال ,{ للحرم المكي في السعودية}
تحية للقوات المسلحة السعودية.
.youtube.com/watch?v=70yAbSrdlJI
-
صحراء ليبيا
.youtube.com/watch?v=qoDHpmvRse8
أضف تعليقـك