المسماري: هناك دول كبرى تقف وراء الإرهاب، وعلى الشعب الليبي عدم ترك ليبيا لهذه الدول

تعليقات
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القوات المسلحة تبني معلوماتها من مصادر خاطئة , كما حدث في عملية قصف درنة والحويلات وتراغن , وخاصة أن هناك أئمة للمساجد والمرابطين , أحبطوا إدخال شحنة حاويات مطابع عربية من كتب غير أخلاقية , ولا تمث للأسلام أو العرف الليبي. بعيدا عن معمعة الأخوان وتزوير الشهدات العلمية .
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القوات المسلحة تبني معلوماتها من مصادر خاطئة , كما حدث في عملية قصف درنة والحويلات وتراغن , وخاصة أن هناك أئمة للمساجد والمرابطين , أحبطوا إدخال شحنة حاويات مطابع عربية من كتب غير أخلاقية , ولا تمث للأسلام أو العرف الليبي. بعيدا عن معمعة الأخوان وتزوير الشهدات العلمية .
youtube.com/watch?v=sFTQPWvaRp8&t=34s
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القوات المسلحة تبني معلوماتها من مصادر خاطئة , كما حدث في عملية قصف درنة والحويلات وتراغن , وخاصة أن هناك أئمة للمساجد والمرابطين , أحبطوا إدخال شحنة حاويات مطابع عربية من كتب غير أخلاقية , ولا تمث للأسلام أو العرف الليبي. بعيدا عن معمعة الأخوان وتزوير الشهدات العلمية .
.youtube.com/watch?v=THXsyxdwky8
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