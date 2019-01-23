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المسماري: هناك دول كبرى تقف وراء الإرهاب، وعلى الشعب الليبي عدم ترك ليبيا لهذه الدول

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

المسماري: هناك دول كبرى تقف وراء الإرهاب، وعلى الشعب الليبي عدم ترك ليبيا لهذه الدول

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • القوات المسلحة تبني معلوماتها من مصادر خاطئة , كما حدث في عملية قصف درنة والحويلات وتراغن , وخاصة أن هناك أئمة للمساجد والمرابطين , أحبطوا إدخال شحنة حاويات مطابع عربية من كتب غير أخلاقية , ولا تمث للأسلام أو العرف الليبي. بعيدا عن معمعة الأخوان وتزوير الشهدات العلمية .

    رد

  • القوات المسلحة تبني معلوماتها من مصادر خاطئة , كما حدث في عملية قصف درنة والحويلات وتراغن , وخاصة أن هناك أئمة للمساجد والمرابطين , أحبطوا إدخال شحنة حاويات مطابع عربية من كتب غير أخلاقية , ولا تمث للأسلام أو العرف الليبي. بعيدا عن معمعة الأخوان وتزوير الشهدات العلمية .
    youtube.com/watch?v=sFTQPWvaRp8&t=34s

    رد

  • القوات المسلحة تبني معلوماتها من مصادر خاطئة , كما حدث في عملية قصف درنة والحويلات وتراغن , وخاصة أن هناك أئمة للمساجد والمرابطين , أحبطوا إدخال شحنة حاويات مطابع عربية من كتب غير أخلاقية , ولا تمث للأسلام أو العرف الليبي. بعيدا عن معمعة الأخوان وتزوير الشهدات العلمية .
    .youtube.com/watch?v=THXsyxdwky8

    رد