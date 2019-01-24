من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا، جمعة مباركة! طبيعة مدينة #المر…

من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا، جمعة مباركة!
طبيعة مدينة #المرج الخلابة، بعدسةصديق الصفحة المبدع “بدر طيب”.
شاركونا صوركم!
من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا، جمعة مباركة!
طبيعة مدينة #المرج الخلابة، بعدسةصديق الصفحة المبدع “بدر طيب”.
شاركونا صوركم!
وين الطيران المروحيات الحربي الليبي العقيم ..؟!!!
هذا ما حصل للمسلمين الليبيين داخل مساجد درنة
youtube.com/watch?v=HeD1Bpmtpdc
كلام موزون
.youtube.com/watch?v=BJnMkTv9j7I
الشرطة العسكرية الليبية …؟
ومن أمام تلك المنصة …………..
.youtube.com/watch?v=HF_kb80ylUM
الشرطة العسكرية الليبية …؟
ومن أمام تلك المنصة …………..
.youtube.com/watch?v=qoDHpmvRse8
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