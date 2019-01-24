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#ليبيا_الآن I مُحاكمة مُديري شركة إيطالية بقضية خطف فنيين في ليبيا . . . أصدر ق…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I مُحاكمة مُديري شركة إيطالية بقضية خطف فنيين في ليبيا
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أصدر قاض في روما حكما بالسجن بحق رؤساء شركة بوناتي الإيطالية العالمية للنفط والغاز في قضية خطف 4 فنيين في ليبيا عام 2015.
ووافق قاضي جلسات الاستماع التمهيدية أيضا على تسوية تقدم بها رئيس الشركة باولو غيريلي ونائباه دينو مارتينيزولي وباولو كاردانو، وأصدر حكما بالسجن لمدة عام و10 أشهر لكل منهما، كما وُجهت اتهامات لمدير آخر يدعى جيوفاني دي فيكينزو.
واتهم الأربعة بالتواطؤ في حادثة اختطاف 4 عمال من قبل تنظيم داعش قتل اثنان منهم في تبادل لإطلاق النار في صبراتة أثناء محاولة تحريرهم.
يذكر أن السلطات الليبية ألقت القبض على 3 من مقاتلي داعش في ليبيا بتهمة خطف عمال بوناتي الأربعة، واعترفوا بذلك.

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قناة الان

قناة الان

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تعليق

  • القضية اكبر من هذه الوضعية لان اغلب قضايا اختطاف الايطالين كانت غريبة من حيث السيناريو سواء التي وقعت في طرابلس او زوارة او درنة وكذلك الاخيرة التي بدات فصولها في جربة وراس جدير فصبراته ولقد كان للمخابرات الايطالية ضلع في جل العمليات لكونها كانت تدفع الفدية باتفاق مع تلك الشركات بوناتي وايني وفيما يخص الحالة الاخيرة فلقد تسرب بان المخابرات الايطالية توصلت لاتفاق لاجل تحريرالمخطوفين بمبلغ 25 مليوت يورو تدفعها الشركة المعنية الا ان الغارة الامريكية على صبراته افسدت المشروع —- الخ تفاصيل كثيرة ياحسرة على** الليبين المساكين**

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