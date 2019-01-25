

شابات ليبيات تحدثن لـ #راديو_الآن حول الضغوطات العامة التي تواجه النساء والبنات والشابات الليبيات في المجتمع الليبي وخاصة في ظل الظروف الحالية، وأخبرونا من تجاربهن الشخصية وأحلامهن المستقبلية ومشاكلهن التي تقيد هذه الأحلام حول السبل السليمة للتخلص من هذه الضغوطات والعراقيل لكي تصل الشابة الليبية لمستقبل أفضل.

كل ذلك في برنامج #حياة_ليبية مع Marwan Shinpe

#عيش_الآن