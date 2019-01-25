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شابات ليبيات تحدثن لـ #راديو_الآن حول الضغوطات العامة التي تواجه النساء والبنات…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


شابات ليبيات تحدثن لـ #راديو_الآن حول الضغوطات العامة التي تواجه النساء والبنات والشابات الليبيات في المجتمع الليبي وخاصة في ظل الظروف الحالية، وأخبرونا من تجاربهن الشخصية وأحلامهن المستقبلية ومشاكلهن التي تقيد هذه الأحلام حول السبل السليمة للتخلص من هذه الضغوطات والعراقيل لكي تصل الشابة الليبية لمستقبل أفضل.
كل ذلك في برنامج #حياة_ليبية مع Marwan Shinpe
#عيش_الآن

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  • { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }
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    { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }.

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  • سواعد الفرقة الأمنية لليبيا …. عندكم حبال ..شن تراجي…؟!!!! أتبع الرابط ,,,,
    youtube.com/watch?v=PqdyW95ufk8

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