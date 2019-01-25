ليبيا_الآن I صلاح يُفاجئ الجميع بعودة غير متوقعة إلى “السوشيال ميديا” . . . أع…

#ليبيا_الآن I صلاح يُفاجئ الجميع بعودة غير متوقعة إلى “السوشيال ميديا”

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أعاد نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، تفعيل حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اختفى عنها كُليا مساء الثلاثاء الماضي عقب تغريدة كتب فيها: “قرار 2019: حان وقت التواصل الحقيقي”.

تغريدة نجم ليفربول المصري أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعيه من كافة أنحاء العالم، وسط تكهنات كثيرة حول تفاصيل دوافع هذا الانقطاع ومدته التي لم تدم طويلا.

وكسر صلاح عُزلته عن مواقع التواصل بصورة دعائية لطرد من شركة الشحن العالمية”DHL”، اختار نشرها على حسابه بتويتر وانستغرام وفيسبوك دون إدراج أي تعليق معها.

وكانت الشركة قد ألمحت في منشور سابق لها إلى تعاون جديد بينها وبين النجم المصري، إذ كتبت بما معناه: “لقد وصلنا إلى محمد صلاح وسنوصلكم إليه”.





