هل فعلاً الحياة الدراسية في #كلية_الهندسة في #ليبيا جاءت حسب توقعات طلابها؟ وماه…





هل فعلاً الحياة الدراسية في #كلية_الهندسة في #ليبيا جاءت حسب توقعات طلابها؟وماهي الصعوبات والعراقيل التي تواجه الطلبة في حياتهم العلمية؟ وهل أرغموا على الدخول لهذا التخصص (بحسب معدلاتهم) أم دخلوه برغبتهم؟هذا ما دار بين Marwan Shinpe وضيوف حلقة اليوم #حياة_ليبية على #راديو_الآن