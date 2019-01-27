هل فعلاً الحياة الدراسية في #كلية_الهندسة في #ليبيا جاءت حسب توقعات طلابها؟ وماه…

وماهي الصعوبات والعراقيل التي تواجه الطلبة في حياتهم العلمية؟ وهل أرغموا على الدخول لهذا التخصص (بحسب معدلاتهم) أم دخلوه برغبتهم؟
هذا ما دار بين Marwan Shinpe وضيوف حلقة اليوم #حياة_ليبية على #راديو_الآن
الدراسة في هذه الكلية بالذات ،
لها حكايات وأساطير ،،، من الاكفاء والمعلمين الجادين الحقيقيين آلو الحاسدبن الراسبين و شراء الذمم ، اذكر انه في اخد زيارتي للجامعات صارحني اخد الطلبة بان معدله كان بتقدير جيد جدا ، وانه كان يراجع امتحاناته بعد تقديمها مع أفضل المهندسين الخريجين ، وأكن احد تعساء هيئة التدريس استدعاه لمكتبه وطلب إذلاله لانه كان متفوق ، ولم يعطيه درجاته التي يستحقها ، فطلب منه ان يكنس له مكتبه وهو بتكلم بكل علو وتكبر ، فقال انه رفض ذلك وخرج من المكتب الى المسجد ، وعندما سال احد زملاءه فأل له ان هذا الدكتور يختلي ببعض الطالبات ويعطي الدرجات على حسب الجلسة وطولها ، ويعطي بعض الشباب درجاتهم وشهاداتهم حسب وظيفة والديهم ، لكن نسي شيء مهم ، انه لم يعطي الدرجات لبعض الشباب على حسب نوع الأسلحة التي يملكونها .
فنصحت الشاب ان الله لا يهدي القوم الظالمين ، ولكل اجل كتاب فالله لا يضيع عنده دعاء المظلوم .
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