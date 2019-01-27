#ليبيا_الآن I من ايام الطفولة و الحياة البسيطة
هل اشتقتم لهذه الايام؟
#ليبيا_الآن I من ايام الطفولة و الحياة البسيطة
هل اشتقتم لهذه الايام؟
( كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ) فلا تكونوا امثالها …..
التربية المنزلية ، لها مردود على الوالدين ، في حسن الأخلاق كما وصانا ديننا على حسن طاعة الوالدين في طاعة الله ومعاملتهم وعدم ازعاج الجيران وحفظ الأمانة والصلاة والكثير من الأشياء التي يكبر مها المجتمع ويتربى عليها الانسان في بلادنا الطيبة ،،، ولا يسخر بعضكم من بعض عسى ان يكونوا خيرا منهم. والأعمال بالنيات فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها .
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