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#ليبيا_الآن I طماطم جالو.. أسعار تُخالف الإنتاج الوفير . . . تتميز مدينة جالو ب…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I طماطم جالو.. أسعار تُخالف الإنتاج الوفير
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تتميز مدينة جالو بإنتاج وفير من الطماطم وأسعار متدنية لا تتناسب مع حجم الأموال التي صُرفت على زراعتها، هكذا اشتكى مزارعوا المدينة في موسم إنتاج الطماطم البالغ 500 ألف طن سنويًا من أراضٍ تمتد أكثر من 6000 هكتار بحسب مسؤول الزراعة في المدينة.
وشهد سوق الطماطم بجالو هذا العام تدهورا في سعر “القابية” الواحدة بسبب استيراد الطماطم من مصر ما تسبب في تراجع إقبال التجار على شرائه من المنطقة الغربية والشرقية
ويتراوح السعر الحالي بين 15-26 دينار للقابية الواحدة وهي أسعار تعد متدنية مقارنة بما ينفق على زراعة المحصول من البذور والمعدات الزراعية وتكاليف المياه والكهرباء والأجور العاملة.



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  • نصف مليون طن من الطماطم تنتجها منطقة جالو لوحدها سنويا ولكن لوجود مسؤولين اغبياء جهلة في التخطيط والصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والرقابة تضبع تلك الكمية الهائلة من الطماطم ولا ترد حتى رأسمالها الذى صرف عليها الم يكن في الامكان انشاء مصنع لتعليب تلك الكميات الهائلة من الطماطم ولاشك ان تلك الكمية تكفى استهلاك ليبيا من الطماطم المعلب وهنا تضرب 3عصافير بحجر واحد الاول الاعتماد على الانتاج الوطني من الطماطم المعلب علما بأن الطماطم المعلب المستورد من الخارج اغلبه مغشوش صناعيا ولأن من في رقابة الاغذية لا يفهمون تلك الحقيقة عليه لا يملكون الا جملة صالح للاستهلاك البشرى تانيا توفير العملة الصعبة والتي تصل الي مئات الملاين من الدولارات تذهب الى دلك الانتاج الفاسد وتالتا قطع الطريق امام المرتزقة في ما يسمى صندوق موازنة الاسعار الدين لا يهمهم الا الاستيراد حفاضا على نسبة 20% التي تحول لحساباتهم من كل صفقة تجارية خاصة من علب الطماطم الفاسد….. لذلك ادعو مزارعي الطماطم في جالو بالتحرك الفوري نحو مكتب السراج ودعوته لتفهم وضعهم بكل صراحة وشفافية وان يعمل على قطع دابر من يتاجر في الاقتصاد والانتاج الوطني….

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