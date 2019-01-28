ليبيا_الآن I طماطم جالو.. أسعار تُخالف الإنتاج الوفير . . . تتميز مدينة جالو ب…

#ليبيا_الآن I طماطم جالو.. أسعار تُخالف الإنتاج الوفير

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تتميز مدينة جالو بإنتاج وفير من الطماطم وأسعار متدنية لا تتناسب مع حجم الأموال التي صُرفت على زراعتها، هكذا اشتكى مزارعوا المدينة في موسم إنتاج الطماطم البالغ 500 ألف طن سنويًا من أراضٍ تمتد أكثر من 6000 هكتار بحسب مسؤول الزراعة في المدينة.

وشهد سوق الطماطم بجالو هذا العام تدهورا في سعر “القابية” الواحدة بسبب استيراد الطماطم من مصر ما تسبب في تراجع إقبال التجار على شرائه من المنطقة الغربية والشرقية

ويتراوح السعر الحالي بين 15-26 دينار للقابية الواحدة وهي أسعار تعد متدنية مقارنة بما ينفق على زراعة المحصول من البذور والمعدات الزراعية وتكاليف المياه والكهرباء والأجور العاملة.





