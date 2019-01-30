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#ليبيا_الآن I انخفض سعر الدولار وبقي سعر الخبز مرتفعا . . . . . بعكس ما هو متوق…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I انخفض سعر الدولار وبقي سعر الخبز مرتفعا .
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بعكس ما هو متوقَع بعد تطبيق الإصلاحاتِ الاقتصادية وانخفاض سعر الدولار ما زال سعر الخبز في مدينة جادو مرتفعا إذ تباع كل 3 أرغفة بدينار.
وأرجع التجار هذا الارتفاع لغياب الدقيق المدعوم وارتفاع سعره في السوق السوداء حيث وصل إلى 75 دينارا تضاف إليها تكاليف النقل وأجور العمال.
الأجهزة الرقابية بدورها تطلب من أصحاب المخابز الالتزام بالأسعار المحددة والأوزان المعتمدة بعد ورود عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين وذات الأمر ينطبق على الكثير من المخابز في ليبيا.

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قناة الان

قناة الان

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  • اعتقد ان الادارة الرئيسية لفروع بالبلديات وفرت كل ما يلزم للمخابز والأفران ،،وما يحدث من ارتفاع في اسعار الخبز هو طمع وزيادة من اصحاب المتاجر وبعض العاملين في الفرع الاقتصادي ، فقط لخلق الحجج والمعاذير العمال والشحن ، اعتقد ان السعر المرتفع يسبب فقط في تراكم الانتاج وعدم الاستفادة منه ، وبعض العاملين في المخابز اعترفوا بان الأسعار سببت في اتلاف مل يقترب عن 79% من انتاج الخبز اليومي ،،،، اعتقد السعر المناسب الخبز في ليبيا هو 0.15 قرش ليبيا للرغيف الواحد حتى لا يتم رمي الانتاج اليومي ويتم به سد احتياجات الفرد والاسرة في كل البلديات الليبية .

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