ليبيا_الآن I انخفض سعر الدولار وبقي سعر الخبز مرتفعا . . . . . بعكس ما هو متوق…

#ليبيا_الآن I انخفض سعر الدولار وبقي سعر الخبز مرتفعا .

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بعكس ما هو متوقَع بعد تطبيق الإصلاحاتِ الاقتصادية وانخفاض سعر الدولار ما زال سعر الخبز في مدينة جادو مرتفعا إذ تباع كل 3 أرغفة بدينار.

وأرجع التجار هذا الارتفاع لغياب الدقيق المدعوم وارتفاع سعره في السوق السوداء حيث وصل إلى 75 دينارا تضاف إليها تكاليف النقل وأجور العمال.

الأجهزة الرقابية بدورها تطلب من أصحاب المخابز الالتزام بالأسعار المحددة والأوزان المعتمدة بعد ورود عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين وذات الأمر ينطبق على الكثير من المخابز في ليبيا.