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#ليبيا_الآن I صورة جميلة لـ طفل ليبي بالزي التقليدي ، ربي يحفظه 🤗

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I صورة جميلة لـ طفل ليبي بالزي التقليدي ، ربي يحفظه 🤗

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قناة الان

قناة الان

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  • في اختلاف كبير ببن يهودي ليبي بالزي التقليدي ، وبين المسلم الليبي بالزي التقليدي ،،،،
    youtube.com/watch?v=6Qpexvekc9g

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  • سورة التوبة آية Aya 55
    ( فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ….) صدق الله العليم العظيم

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