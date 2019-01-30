#ليبيا_الآن I صورة جميلة لـ طفل ليبي بالزي التقليدي ، ربي يحفظه 🤗
#ليبيا_الآن I صورة جميلة لـ طفل ليبي بالزي التقليدي ، ربي يحفظه 🤗
في اختلاف كبير ببن يهودي ليبي بالزي التقليدي ، وبين المسلم الليبي بالزي التقليدي ،،،،
youtube.com/watch?v=6Qpexvekc9g
سورة التوبة آية Aya 55
( فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ….) صدق الله العليم العظيم
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