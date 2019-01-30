ليبيا_الآن I الملاكمة الليبية تعود للواجهة . . . الاستعدادات في طرابلس مازالت …

#ليبيا_الآن I الملاكمة الليبية تعود للواجهة

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الاستعدادات في طرابلس مازالت متواصلة، فالرياضيون الشباب يريدون عودة الملاكمة الليبية من الباب الكبير والبوابة ستكون البطولة العربية التي سيحتضنها السودان.

المرحلة الأولى كانت تجميع المنتخب من جميع المناطق الشرقية والوسطى لإعداد معسكر داخلي في مدينة مصراتة. ومن ثم معسكر خارجي في تونس حسب قرار رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة.

التدريبات مستمرة والهدف واحد العودة بقلائد من البطولة العربية وتتويج اسم الملاكمة الليبية بالذهب في الأراضي السودانية بعد غياب استمر سنوات طويلة.