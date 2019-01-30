عاجل

#ليبيا_الآن I الملاكمة الليبية تعود للواجهة . . . الاستعدادات في طرابلس مازالت …

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I الملاكمة الليبية تعود للواجهة
.
.
.
الاستعدادات في طرابلس مازالت متواصلة، فالرياضيون الشباب يريدون عودة الملاكمة الليبية من الباب الكبير والبوابة ستكون البطولة العربية التي سيحتضنها السودان.

المرحلة الأولى كانت تجميع المنتخب من جميع المناطق الشرقية والوسطى لإعداد معسكر داخلي في مدينة مصراتة. ومن ثم معسكر خارجي في تونس حسب قرار رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة.

التدريبات مستمرة والهدف واحد العودة بقلائد من البطولة العربية وتتويج اسم الملاكمة الليبية بالذهب في الأراضي السودانية بعد غياب استمر سنوات طويلة.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • للعلم هذه الرياضة تم منعها للاجتماع مع الهيءة العامة للشءون الاسلامية منعا باتا في ليبيا وذلك لنبذ العنف والقمار والميسر وَمِمَّا تسببه من أضرار نفسية وجسدية لممارسيها مستقبلا على جهازهم العصبي والعقلي ، وتم ذلك بمشاورة الهيءة العامة الرياضة والشباب في البلديات والقبائل الليبية .

    رد