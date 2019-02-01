عاجل

#ليبيا_الآن “65 عاما” من العطاء والإبداع لـ “كشافة ليبيا” . . . تعد الحركة الع…

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن “65 عاما” من العطاء والإبداع لـ “كشافة ليبيا”
.
.
.
تعد الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا من أكثر المؤسسات نجاحا وتميزا في البلاد على مرّ تاريخها، وقد أثبتت الأيام أن هذه الحركة مازالت على عهدها في تقديم العون والمساعدة للوطن مهما كانت الظروف
تمر اليوم 1 فبراير الذكرى السنوية للكشافة الليبية، كحركة تطوعية تربوية والانتساب إليها مفتوح للجميع دون التفات للجنس أو الدين أو العرق، وهي حركة غير سياسية وتساهم في تقريب وجهات النظر بين أفراد المجتمع عن طريق الأنشطة الإنسانية والخيرية المختلفة

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • سبحان الله ,, توادوا وتراحموا …لاتحكموا على مظاهر الناس,, فعمل الخير يثمر الخير ولو بعد حين ,, مشهد تمثيلي لقصة حقيقية تحدث في المجتمع الأسلامي الراقي بالأخلاق.
    .youtube.com/watch?v=Ww8FcuCfkoo

    رد