ليبيا_الآن “65 عاما” من العطاء والإبداع لـ “كشافة ليبيا” . . . تعد الحركة الع…

#ليبيا_الآن “65 عاما” من العطاء والإبداع لـ “كشافة ليبيا”

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تعد الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا من أكثر المؤسسات نجاحا وتميزا في البلاد على مرّ تاريخها، وقد أثبتت الأيام أن هذه الحركة مازالت على عهدها في تقديم العون والمساعدة للوطن مهما كانت الظروف

تمر اليوم 1 فبراير الذكرى السنوية للكشافة الليبية، كحركة تطوعية تربوية والانتساب إليها مفتوح للجميع دون التفات للجنس أو الدين أو العرق، وهي حركة غير سياسية وتساهم في تقريب وجهات النظر بين أفراد المجتمع عن طريق الأنشطة الإنسانية والخيرية المختلفة