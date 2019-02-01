ليبيا_الآن I أطفال غريان يرسمون لوحة إعداد “الزميطة” . . . ضمن فعاليات مهرجان …

#ليبيا_الآن I أطفال غريان يرسمون لوحة إعداد “الزميطة”

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ضمن فعاليات مهرجان الطفل السياحي الأول والذي أقيم بمدينة غدامس تحت شعار “الى السلام يا وطني”، بإشراف جمعية أطفال غدامس،تم اعداد لوحة لأكلة الزميطة والتي قدمها أطفال مدينة غريان بمدينة غدامس القديمة.

وتعتبر الزميطة من الأكلات الليبية سريعة التحضير والتي عرفها المجاهدون الليبيون أثناء حربهم ضد المستعمر الإيطالي، وكانوا يتغذون عليها مع عجين التمر لأنها مفيدة ومغذية.

وتتجسد مراحل اعداد الزميطة بتحميص الشعير المجفف على الحماس على نار هادئة ويطلق عليه (السويقة)، ويتم هرسه ودقه بالمهراس ونسفه وطحن السويقة بالرحى العربي، حيث يتزامن هذا مع إلقاء بعض الأشعار والأهازيج الشعبية.

وتأتي المرحلة الأخيرة ويتم فيها غربلة السويقة الشعير وفصل القشور (النخالة) عنه وحينها يصبح الطحين جاهزا لإعداد وجبة الزميطة الدسمة.

وبهذه اللوحات الجميلة المعبرة نضمن توارث هذه العادات والحفاظ عليها من الاندثار ونساهم في إحيائها لتستمر من جيل إلى جيل.