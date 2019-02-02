ليبيا_الآنI الأرصاد: طقس ليبيا على موعد مع تقلبات جوية . . . تُسجل درجات حرارة…

#ليبيا_الآنI الأرصاد: طقس ليبيا على موعد مع تقلبات جوية

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تُسجل درجات حرارة أغلب المناطق الليبية اليوم السبت ارتفاعاً ملحوظاً اليوم السبت، فيما ستشهد مناطق شمال غرب البلاد انخفاضاً في درجات الحرارة بداية من يوم الغد نتيجة اقتراب مُنخفض جوي من المنطقة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة سيشمل يوم الاثنين مناطق جنوب غرب البلاد وسهل بنغازي والخليج، مُشيراً إلى أنها ستتراوح ما بين 18 و22 درجة مئوية.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن المُنخفض الجوي سيبدأ بالتأثير بداية من يوم الاثنين، وسيكون مصحوباً بتقلبات جوية ودرجات حرارة مُنخفضة.