ليبيا_الآن I حفتر يوجّه لمحاسبة من ينشر تحركات الجيش . . . أهابت شعبة الإعلام …

#ليبيا_الآن I حفتر يوجّه لمحاسبة من ينشر تحركات الجيش

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أهابت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، بكافة منتسبي الوحدات العسكرية وكافة المواطنين في الجنوب لعدم بث أي صور أو مقاطع فيديو عن تحركات وتمركزات الجيش في مختلف المناطق التي يمرون بها .

وقالت الشعبة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن كل من يثبت عليه بث صور أو مقاطع فيديو عن تحركات الجيش سيتعرض للمساءلة القانونية وفقا لتعليمات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأشارت إلى أنها وثّقت جميع المعارك والتحركات وأنها لن تقوم بنشر أي تفاصيل إلا بعد انتهاء حالة السرية عن عمليات الجيش في الجنوب لضمان نجاح العمليات ولكي لا يستفيد الإرهابيون منها لشن هجمات على قوات الجيش.