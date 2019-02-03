ليبيا_الآن I طرابلس ستحتضن المنتدى الاقتصادي المغاربي عام 2020 . . . تفق أعضاء…

#ليبيا_الآن I طرابلس ستحتضن المنتدى الاقتصادي المغاربي عام 2020

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تفق أعضاء مجلس إدارة أصحاب الأعمال المغاربيين على عقد المنتدى الاقتصادي للدول المغاربية الخاص بهم في طرابلس العام 2020.

وجاء الاتفاق ضمن البيان الختامي للمنتدى الاقتصادي الذي أقيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط أواخر يناير الماضي وشاركت فيه ليبيا.

وشمل البيان الختامي عددا من التوصيات الأخرى من بينها زيادة التبادل التجاري بين الدول المغاربية وإعداد دراسة حول اقتصاد المنطقة بالتعاون مع المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.